Kontrol fører til penge

2,7 mio. kr. yderligere i kommunekassen har Vallensbæk Kommunes indsats i 2016 mod socialt bedrageri medført. Noget de lokale politikere glædede sig over, da der onsdag den 25. januar var kommunalbestyrelsesmøde i Vallensbæk.

Faktisk er indsatsen mod socialt bedrageri i Vallensbæk så god, at kommunen, ifølge Henrik Rasmussen (K), borgmester, i KL sammenhæng er blevet brugt som eksempel på, hvordan opgaven kan løses.

Også Kenneth Kristensen Berth (DF) var tilfreds med kommunens indsats:

– Det er på en og samme tid godt og skidt. Godt, at vi får hentet så mange penge hjem igen. Men skidt, at der er nogle, der går og fifler med det her, så de får nogle penge, de ikke burde have. Jeg synes, vi skal overveje, om ikke andet så i en forsøgsperiode, hvorvidt vi ikke skal bruge flere timer på denne indsats. Det kan godt være, vi ikke kan komme videre, fordi vi er så gode. Men så har vi i hvert fald lige fået det tjekket.

Søren Wiborg fra Socialdemokratiet var også tilfreds med indsatsen:

– Jeg er sådan set ikke imod, at vi øger indsatsen, men det har vi jo allerede gjort i forbindelse med budgettet, hvor vi har afsat nogle midler.

Samtidig mente han, at man er ved at nå grænsen for, hvad man bør gøre:

– Efterhånden er kontrolsystemet så fintmasket, at medmindre man skal ud i de enkelte hjem og løfte dynerne, så kan man ikke nå længere, og det bryder vi os egentlig ikke om.