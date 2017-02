Lad os se på det

Folkebladet har inviteret sig selv på morgenkaffe på Brøndby Strand Skoles afdeling på Strandskolevej.

Ved bordet har Per S. Trudslev, skoleleder på Brøndby Strand Skole, og Rikke Rubek Jørgensen, viceskoleder, også taget plads.

Hvis det går, som Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti forslår, nemlig at skolebørnene i Brøndby fremover skal tilbydes gratis morgenmad, kommer skolelederparret for byens største skole til at mærke til det.

For ifølge de to partier kunne man passende prøve tiltaget af på Brøndby Strand Skole.

Et initiativ, der dog ikke nødvendigvis er behov for, siger Per S. Trudslev:

– Det er ikke noget, vi har undersøgt nærmere. Men det er faktisk vores oplevelse, at langt de fleste børn har fået noget at spise, når de kommer i skole. Der er stor variation i, hvad børnene får, nogle får chokopops og andre müsli fra Emmerys, men de fleste har spist et eller andet, når de kommer her.

Har Per S. Trudslev og Rikke Rubek Jørgensen ret i deres antagelse, kan man, mener Per S. Trudslev, overveje, om det er værd at bruge kræfter på projektet:

– Hvis det er en lille gruppe, der ikke får morgenmad, kan man godt mene, det er forældrenes ansvar.

Man kunne se på det

Rikke Rubek Jørgensen understreger, at hun og Per S. Trudslev ikke har undersøgt, hvor mange børn, der møder op på skolen uden at have spist morgenmad.

Så hvis politikerne i Brøndby bliver enige om at gå videre med projektet, så vil Brøndby Strand Skole derfor også gå positivt ind i arbejdet:

– Det er klart, at man kunne undersøge det nærmere, og det vil vi da gerne være med til.

Alligevel vil det dog overraske Rikke Rubek Jørgensen, hvis det skulle vise sig, at et stort antal elever ikke får morgenmad derhjemme:

– Vi har nogle temmelig engagerede lærere. Hvis de opdager det her problem hos nogle af eleverne, så nøjes de ikke bare med at se til, men handler i forhold til det.

Det findes allerede

Ifølge Per S. Trudslev findes ordningen faktisk allerede:

– I indskolingen kan man allerede nu få morgenmad i SFOen, inden skolen begynder, så muligheden er der faktisk.

Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti medgiver, at det ideelt set burde være forældrenes opgave at sørge for, at børnene er mætte, når de møder i skole. Men når det ikke sker, så bør man give skolerne mulighed for at sørge for mad.

En tankegang man ifølge Per S. Trudslev skal være varsom med:

-Det er altså begrænset, hvor meget man kan og skal putte ind i en skoledag på seks timer. Det er meget populært at sige, at skolen skal sørge for en masse ting. Men det presser hele tiden hverdagen.

Ikke særlig social

Ifølge det materiale, fødevareBanken har udarbejdet om morgenmadsklubber på skoler landet over, at børnene får styrket deres sociale kompetencer ved at spise sammen.

Rikke Rubek Jørgensen ikke er enig i:

– Vores skole er et sted, hvor man lærer i mange forskellige sammenhænge, og sociale kompetencer udvikles i samspil med andre børn, og det har vi fokus på hver dag, med eller uden morgenmadsprojekt.