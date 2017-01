Lions uddelte julegaver

Igen i år har Lions Club Glostrup uddelt en lille julegave til beboerne på ældrecentrene i Glostrup Kommune. Gaven bestod af en æske chokolade. Der var også chokolade til diabetikere.

På billedet ses præsident for Lions Club Glostrup, Carsten Nielsen og medlem af bestyrelsen Merete Elbo uddele gaverne til repræsentanter for beboerne på Ældrecenter Sydvestvej. På Dalvang og Hvissinge centrene, modtog repræsentanter for beboerne ligeledes gaverne til alle beboerne.