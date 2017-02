Lokal iværksætter samler batterier

I foråret sidste år skrev vi første gang om Christian Ebbesen og Flexowaste. Christian tog springet ud som iværksætter, da han havde ideen til nogle bokse, Flexobox kalder han dem, som kan bruges til affaldssortering i køkkenet.

De store sorte bokse, som kan bruges til at sortere for eksempel plastik, metal, glas og papir i køkkenet, inden de skal ud i containeren ved vejen, har nu fået selskab af en lidt mindre boks, som kan bruges til batterier og andet mindre elektronikaffald.

– Den er lavet af samme genbrugsmateriale som den oprindelig Flexobox, og er så bare lavet til batterier. I Glostrup skal man ligge batterier i en frysepose ud på affaldscontaineren. Jeg ender altid med at starte nye fryseposer og have flere liggende, siger han.

Batteriboksen er opstået i et samarbejde med Gladsaxe Kommune.

– Gladsaxe Kommune så Flexobox og synes, den var interessant og spurgte, om jeg kunne udvikle en til batterier. Det har været et samarbejde med dem. Blandt andet var det et ønske fra dem med et håndtag. De vil gerne købe dem og dele dem ud til boligselskaber, biblioteker, daginstitutioner og andre offentlige steder, hvor der kommer mange mennesker, siger Christian Ebbesen.

Derudover har han også udviklet en boks, han kalder en eventboks. Den kan erstatte et almindeligt skraldestativ med en standard 110 liters sort affaldssæk, men kan selvfølgelig som de andre bokse slåes sammen, så den ikke fylder særligt meget.

– Jeg vil prøve at rulle den ud til festivaler, DHL-stafet, Glostrup Park Stafet og så videre, så det bliver en lille festivalspand, siger Christian Ebbesen.

Spring ud i det

De første tre kvart år som selvstændig iværksætter har været sjove for Christian Ebbesen.

– Det er gået meget godt med de første tre kvart år. Det er sjovt at stå på helt egne ben, siger han.

Han er særligt glad for den lokale erhvervssammenslutning.

– Jeg synes, det her været helt vildt givende at være med i erhvervssammenslutningen. Det har været rigtig godt at møde nogle andre lokale fra erhvervslivet. Det vil jeg helt klart opfordre andre nystartede til. Den lokale sparring, og de forskellige oplæg har fungeret rigtig godt. Når man sidder derhjemme som enkeltmandsvirksomhed, så er det meget fedt at få noget sparring med andre erhvervsdrivende, siger han.

Han vil gerne opfordre andre til at springe ud som iværksættere:

– Hvis man har en drøm og en idé, så synes jeg, man skal forsøge at realisere det. Man risikerer bare, at hvis man ikke selv gør det, så er der nogle andre, der gør det, siger han.