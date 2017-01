Mogens Berrig fylder 80

Den 16. januar 2017 fylder Mogens Berrig 80 år.

Mogens Berrig er uddannet akademiingeniør og tidligere Vejchef i Københavns Amt.

Her var han blandt andet projektansvarlig for anlæggelsen af de store motorveje i Københavns Vestegn, herunder Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen, Ring 4 m.fl.

Sideløbende hermed var han projekt- og tilsynsansvarlig ved anlæggelsen af Køge Bugt Strandpark.

I dag er han som 80-årig fortsat aktiv, blandt andet i Rotary, i Hjemmeværnsudvalget for Storkøbenhavn Vest og som sekretær og kasserer i den lokale diabetesforening i Vallensbæk.

Her leder Mogens Berrig også et madhold, som han lærer at lave sund og velsmagende mad.

Han er altid en aktiv hjælper når børn og børnebørn kalder.