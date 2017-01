Motion træner venskabet

– Jeg kan mærke, det er gavnligt, man får rørt musklerne, fortæller Anne Marie, der bor i lejlighed i Brøndby Strand, og som hver uge får besøg af sin motionsven, Jørgen.

I løbet af en halv time får de lavet øvelser og stolegymnastik. Anne Marie støtter sig ind i mellem til rollatoren, så hun ikke mister balancen. Men der bliver svunget med armene, lavet øvelser for benene og grinet ind i mellem det hele.

– Jeg læste om konceptet med motionsvenner i Folkebladet og tog til et informationsmøde om det, og blev grebet af det. Jeg er glad for selv at være mobil og ved at yde denne indsats, kan jeg være med til at betale tilbage til Brøndby Kommune, som jeg synes gør så meget for os ældre. Mine børnebørn er blevet store, så nu har jeg tiden, forklarer Jørgen Hansen, 80 år, der også dyrker motion tre gange om ugen ved siden af og holder hus og have.

Mangler motionsvenner

I dag er der cirka syv ældre i Brøndby, der har en motionsven, der kommer på besøg hver uge i ½-1 time, men flere ældre, der gerne vil røre sig, står på venteliste.

Når man ikke længere selv kan komme ud af døren til diverse aktiviteter, er en motionsven en god måde alligevel at få rørt sig på. Og overvejer man at blive motionsven, skal man ikke lade sig afskrække, forklarer Jørgen Hansen.

– Man skal på ingen måde være professionel. Vi bliver lært op af en fysioterapeut, og så handler det om at tage bestik af den ældre, hvad de kan og har lyst til, lyder det fra Jørgen Hansen.

Som frivillig motionsven kan man lave øvelser i hjemmet eller tage på gåture.

Vil man høre mere kan man kontakte Brøndby Kommunes frivillighedskoordinator Katrine Bøgh Sørensen på tlf. 40148974 eller katbs@brondby.dk.

Motionsvenner i Brøndby er et samarbejde mellem træningscenteret og pensionisthusene i Brøndby Kommune, Røde Kors og Ældre Sagens lokalforeninger samt kirkerne i Brøndby.