Musikalske malerier

Årets første udgave af Lun Lørdag i Glostrup Fritidscenter byder på fernisering af en udstilling af Poul Esting. Han udstillede lige som Annette Graae første gang i Glostrup Kunstforening i sæson 2000-2001.

– Det bliver spændende at se, den udvikling, der måtte være sket med Poul Estings kunst, siger Jette Skovgaard, formand for Glostrup Kunstforening.

Inspireret af klassisk musik og jazz, skaber Esting i sine værker en kaotisk, ofte romantisk drømmeverden. Sekvenser fra menneskelig udfoldelse gennemspilles i stramme linier og svært tilgængelige bevægelsesmønstre.

Koloristisk bevæger Esting sig fra sarthed til dynamisk styrke i særprægede, ofte overraskende toner. Associationsskabende figurer, tegn og bogstaver træder frem på billedfladen.

I de grafiske værker har Esting stor følsomhed og omhu for menneskets tanker og erfaringer, der fastfryser det menneskelige udtryk.

Esting er en ener i dansk kunst, han undgår tilstræbt æstetik, er spontan i sit udtryk og tilhænger af den ekstreme individualisme, står der i Weilbachs kunstnerleksikon om kunstneren.

Lun Lørdag

Kunstneren vil være til stede ved ferniseringen. Det foregår lørdag den 7. januar 2017 kl. 14-16 i Glostrup Fritidscenter. Musik kommer fra Bacement jazzband.