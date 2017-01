Naboer hjalp trafikofre

Fredag før jul kørte Anette Dreyer fra Glostrup på Brøndbyvestervej lige ved Sognevej, da bilen hun sad i blev torpederet af en bilist, der kom fra Tranehaven.

Den anden bilist havde fået den lavthængende sol i øjnene og havde overset den lille Suzuki, som Anette Dreyer sad i.

Manden i den anden bil var hurtig til at påtage sig skylden, men Anette Dreyer var alligevel oppe i det røde felt.

– Det var nok modergenet i mig, der kom frem, siger hun.

Mens hun kunne komme ud af bilen selv, måtte hendes søn have hjælp til at komme ud. Bilen fik simpelthen skåret taget af, så han kunne komme ud uden at få yderligere skader.

Det er selvfølgelig foruroligende for en mor, at se sin søn blive skåret ud af en bil, men heldigvis var der kommet mange naboer til stedet for at hjælpe.

– Jeg vil gerne sige tak til alle naboer, der hjalp mig med at slappe af og hjalp min søn. Jeg var helt i chok og jeg kunne ikke huske mit telefonnummer eller mit CPR-nummer. Politiet var også meget effektive og ambulancefolkene var rigtig professionelle, dem vil jeg også godt sige tak til, siger hun.

Sønnen blev kørt til Rigshospitalet, men er kommet ud igen.

– Han har det efter omstændighederne godt. Jeg har også selv et par trykkede ribben, siger Anette Dreyer.