Ny kunstudstilling

Vallensbæk Kunstforenings nye udstilling er med Gisela Gylling.

Gisela Gylling har boet mange år i Vallensbæk, men har en international profil. Gisela Gylling har igennem årene udviklet en speciel teknik, der involverer forskellige bemalede silketyper med andre håndmalede materialer og kobbertråde. Det er de nordiske landskabsmotiver, der er fremherskende, ofte karakteriseret ved et langstrakt blik gennem et slettelandskab med bjerge i horisonten. Malerierne er lavet i akryl og oliefarver. Her er der en længsel til at smelte sammen med naturen.

Fakta

Der er fernisering den 4. februar kl. 11.00 til kl. 12.30 i Kultur- og Borgerhuset. Udstillingen varer til den 3. marts. Alle er velkomne.