Lige ved siden af Ejbyhallen er der blevet bygget en ny stald til fårene i Ejby. I øjeblikket er det Gunnar Kjær, der passer fårene. Han er meget tilfreds med den nye stald.

– Den fungerer meget tilfredstillende, siger han.

Stalden erstatter en tidligere stald et andet sted i området. Den tidligere stald lå ikke så hensigtsmæssigt, og derudover har den nye placering ved Ejbyhallen gjort det muligt at få indlagt vand og elektricitet. Derudover ligger den lige ved parkeringspladsen ved Ejbyhallen, så det er nemt at få leveret for eksempel foder. Stalden ligner mest bare et halvtag, men der er ingen grund til at bygge en lukket stald, fårene kan sagtens holde varmen.

– De kan bedst lide at være et sted med frisk luft. Temperaturer er ikke noget problem for dem. Hvis det regner meget, vil de gerne have læ og et sted uden for meget mudder, siger han.

Der er også nogle flytbare hegn klar, så Gunnar kan lave en lille aflukket del til fårene, når de skal have lam.

Indvielse og lammekød

Der er officiel indvielse af stalden den 2. februar. Her håber kommunen, at en masse borgere vil møde op og melde sig til et fårelav, som de håber kan overtage pasningen af fårene, når Gunnar Kjær ikke kan mere.

– Så længe jeg kan gå, så skal jeg nok hjælpe til, men man ved jo ikke hvor længe, det varer. Det ville være bedst, hvis det kunne komme over på et lav, siger Gunner Kjær.

Det er Glostrup Kommune, der har bygget stalden, og når der kommer et fårelav i gang, vil kommunen også hjælpe med meget af det mere kedelige arbejde med registrering og tilladelser. Det, de frivillige skal lave, skal være at fodre fårene og give dem rent vand to gange om dagen, oplyser Torbjørn Nicolajsen, driftschef i Vej og Park i Glostrup Kommune.

– Vi håber på, at der vil komme mange frivillige og eventuelt nogle af de eksisterende foreninger, som spejderne, der vil være med. Vi har allerede haft en rimelig interesse, men der har været nogle ting, der skulle på plads, før vi kunne starte fårelavet op. Vi håber på, at vi kan få et fårelav, hvor man forpligter sig til at hjælpe med at passe fårene, og så til gengæld får mulighed for at købe noget billigt lammekød, når der bliver slagtet lam, siger han.

Indvielsen finder sted torsdag den 2. februar klokken 16. Det er borgmester John Engelhardt, der indvier stalden, og afhængig af vejret, vil Torbjørn Nicolajsen og Gunner Kjær grille et lam, så man kan smage lammekødet.