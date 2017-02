Ny udstilling med surrealistiske tegne- serie kunst

Zven Balslev var sidste års årstryk/medlemsgave til medlemmerne i Glostrup Kunstforening.

– Nu vil vi brede hans virke mere ud. Udstillingen byder på både malerier og tegninger, siger Jette Skovgaard, formand for Glostrup Kunstforening.

Foreningen holder lørdag fra 14 til 16 lun lørdag med ferinsering af den udstilling, der vil være i Glostrup Fritidscenter i hele februar. Der vil være musik af Henning Munk og Plumperne.

Tegneserie kunst

Zven Balslev holder mere af det skæve, det grimme og sjove end for det storslåede og sublimt skønne. Hans billeder er på en måde uvorne både tematisk og stilistisk og minder stedvis om undergroundtegneserier, men uden den form for narrativ klarhed, der sædvanligvis præger tegneseriefortællingen. Intentionen er åbenbart ikke at berette en defineret historie, men at generere nye historier i beskuerens opfattelse.

Samme tanke synes ligge bagved collager, der kan forekomme absurde med påmindelser om gamle gyserfilm og kultblade som for eksempel En Skør Skør Verden, der udkom fra 1992-2000, hvor de mest hårrejsende rapporter og dunkle afbildninger af bizarre tilstande og omvandrende rumvæsner blev dokumenteret. Flere af billederne har en surrealistisk fremtoning. Det åbenbare groteske præg i formsproget modsvares af en filosofisk dybde i et vrimmel af figurative og abstrakte billedelementer af ting og indvolde, samt henvisninger til et internt og lukket billedunivers, der ikke helt lader sig afkode. Billederne er således fyldt til randen af tegninger, der kan opleves som en form for tegnsprog eller leksikalske opslag, der i grunden ikke har nogen oplysende effekt.

For et par år siden havde Zven Balslev en udstilling betitlet Cancre, som er fransk slang for tumpen, den åndede enegænger, hvilket også indeholdt en selvbiografisk henvisning til kunstnerens egen opvækst. Zven Balslevs værk er egensindigt og fascinerende i dets mangfoldighed. Ud over grafikken arbejder han også med keramik, maleri, tegning, ligesom han driver forlaget Cult Pump.