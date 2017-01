Nye Borgerlige har valgt folketingskandidat i Brøndbykredsen

I begyndelsen af december 2016 blev der afholdt opstillingsmøde hos Nye Borgerlige i Brøndbykredsen, og her valgte alle deltagende medlemmer at stemme på Ketil Wathne Rasmussen.

Ketil Wathne Rasmussen er et af de medlemmer, som har været med fra partiets begyndelse.

Han har været på gaden og været en del af at få samlet de vælgererklæringer, så Nye Borgerlige har mulighed for at opstille til næste folketingsvalg.

Han har længe gået med tanken om at lave sit eget parti, men da Nye Borgerlige meldte sig på banen, var Ketil ikke i tvivl om, at det var det rigtige parti for ham.

Ved valget sagde Ketil blandt andet:

– For mig handler det om, at vi som danskere, igen kan rejse os og genfinde vores stolthed og igen have modet til at sætte dagsordenen i Danmark. Vi skal ranke ryggen som borgere, som folk, som land og som kultur.