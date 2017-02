Nyt børnehus i Nord

Ideen om et nyt og samlet børnehus for Brøndby Nord blev født i Brøndbys Kommunalbestyrelse i slutningen af 2014.

Tirsdag den 24. januar 2017 kunne borgmester Kent Max Magelund (S) så holde tale ved børnehuset Nordstjernens indvielse.

Huset er resultatet af fusionen af daginstitutionerne Voldbo og Nordly og en omfattende sammenbygning, renovering og udvidelse af institutionen.

– Se hvilke fantastiske rammer vi står i i dag. Med indvielsen af Nordstjernen har Brøndby Nord bebyggelsen nu fået ét centralt beliggende børnehus. Et børnehus der gerne vil være en del af lokalområdet og bidrage til et godt opvækstmiljø i Brøndby Nord. Og det er dejligt at se, at Nordstjernen har fået gode fysiske rammer med flere legepladser til både store og små, et motorikrum og bevægelsesrum, et rum indrettet til sprogudvikling, et dejligt spiserum og andre rum, hvor børn kan udvikle deres potentialer sammen med engagerede og inspirerende pædagoger,” sagde Kent Max Magelund blandt andet i sin tale.

Medarbejdere hjalp til

Bjarne L. Olsen, leder af Nordstjernen, takkede kommunen for de nye tidssvarende rammer i børnehuset, og for medarbejdernes indsats i forbindelse med at flytte ud af de tidligere institutioner, blive genhuset og sidenhen flytte ind:

– Takket være medarbejdernes indsats har børn og forældre, under de knap så gunstige betingelser, oplevet Nordstjernen som et godt sted at være og et godt sted at lære.

Festlig dag for børnene

Indvielsen af Nordstjernen blev markeret fra morgenstunden, hvor Klovnen Joey underholdt børnene, der efterfølgende fik en festlig frokost med pølsehorn, pizzasnegle og flag og en lækker dessert. Efter borgmesterens indvielse fik de også smagt de farverige Nordstjerne-kager.

De nye rammer har givet plads til, at institutionen fra 1. januar 2017 har fået seks flere børnehavepladser, og at man fra 1. marts 2017 har oprettet en yderligere vuggestuegruppe med plads til ti børn.