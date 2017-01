Odd Fellow loge har 40 års jubilæum

I den gule bygning på Hovedvejen 36 – 38 i Glostrup holder Odd Fellow Ordenen til. De har i Glostrup to broderloger og en søsterloge. Den ene af de to broderloger, nummer 104 Ethica havde søndag den 15. januar eksisteret i 40 år. I den anledning har logen uddelt 5.000 kr til to forskellige foreninger. Det er Børn , Unge og Sorg samt Hospitalsklovnene, der har fået pengene.

Ordenen arbejder ad to spor. Det indadvendte og det udadvendte. Det indadvendte eller det etiske handler om at præge det enkelte medlem i en medmenneskelig retning. Det udadvendte kalder de også for det humanitære. Det handler om, at de skal besøge de syge, hjælpe de trængende, begrave de døde og opdrage de forældreløse.