Ole Stephensen er folketingskandidat for De Konservative

De Konservative i Vallensbæk og Brøndby har valgt ny folketingskandidat, og valget er faldet på journalist Ole Stephensen.

Ole Stephensen har tidligere blandt andet været vært på Eleva2ren, været redaktør og vært på Go’ Morgen Danmark og har spillet med i flere film.

Men kaster sig nu over arbejdet som politiker.

Valget om at blive politiker begrunder Ole Stephensen på følgende måde:

– Nu har jeg i årevis som journalist spurgt blandt andet politikere om svar på mange komplicerede spørgsmål. Jeg glæder mig derfor virkelig til, at jeg nu er den, der kan få mulighed for at komme med bud på, hvordan vi værner om og fortsat udvikler vores dejlige land.

Og Vestegenen er ifølge Ole Stephensen et godt sted at rette det politiske sigte imod:

– På det lokale niveau har kommunerne på Vestegnen jo en række udfordringer, men det er jo også her, at der skabes i tusindvis af nye jobs. Den mangfoldighed, som Vestegnen repræsenterer, tiltaler mig utroligt meget, og det er jo tankevækkende, at det netop er konservative borgmestre, der står i spidsen for de to mest succesfulde kommuner på Vestegnen, siger Ole Stephensen.

I sit arbejde som politiker vil Ole Stephensen har særlig fokus på bestemte områder:

– Når det kommer til mine politiske prioriteringer, så vil jeg blandt andet fokusere på trafikpolitik, herunder den helt nødvendige støjdæmpning af de store trafikkorridorer gennem vore kommuner, på erhvervspolitik og skabelse af nye arbejdspladser samt på fastholdelse af de unge i uddannelsessystemet, så de kommer godt i gang med livet.