Oppositionen har ikke set kritisk analyse

– Jeg synes, det er meget uheldigt, at vi ikke har set analysen. For ærligt talt synes jeg, det er fint, at vi som politikkere ved, at der bliver sat spørgsmålstegn ved hjemmesygeplejen.

Sådan siger Susanne Nordbjerg Bach (S), da Folkebladet spørger hende, hvad hun siger til den analyse, Center for Sundhed og Velfærd bestilte, og som udkom i foråret 2016.

En analyse, hvori såvel medarbejdere som den daværende ledelse beskrev så store udfordringer for hjemmesygeplejen, at såvel medarbejdere som ledelse frygtede for kvaliteten af tilbuddet til borgerne.

Men en analyse, der, som man kunne læse i sidste uges udgave af Folkebladet, ifølge centerchef Lene Miller også har ført til forandringer, der mærkbart har hævet kvaliteten af hjemmesygeplejen i Glostrup.

Alligevel har Susanne Nordbjerg Bach (S), medlem af Social- og Sundhedsudvalget, ikke haft mulighed for at dykke ned i analysen. Noget, der undrer hende meget:

– Det er rigtigt, at der på et tidspunkt var et møde, hvor en konsulent fra det firma, der har lavet analysen, deltog for at fortælle om rehabilitering, som analysen også behandler. Men selve analysen har jeg aldrig set, og det ærgrer mig bestemt.

En anden ting, der undrer Susanne Nordbjerg Bach, er, at hun i Folkebladet måtte læse om, hvordan hjemmesygeplejen i Glostrup har lagt sig op ad Sundhedsstyrelsens 12 sygeplejefaglige råd. Et initiativ, Lene Miller i sidste uge beskrev som en direkte konsekvens af analysen. Men som Susanne Nordbjerg Bach kun kender fra Folkebladets interview med Lene Miller:

– Hvis jeg skal formulere det lidt venligt, så er det interessant, at jeg skal læse om det i Folkebladet.

Ifølge Susanne Nordbjerg Bach trænger hele hjemmeplejeområdet i Glostrup til at blive nøje undersøgt:

– Onsdag var der møde i udvalget, og her gav Socialdemokratiet klart udtryk for en dyb bekymring for det, der sker i hjemmeplejen. Et møde, hvor vi også skulle behandle et skrærpet tilsyn på Dalvangen.

Der er nemlig, siger Susanne Nordbjerg Bach, stor forskel mellem det administrationen og det politiske flertal siger, og så det hun hører, når hun taler med borgere i kommunen:

– Når vi er kritiske, får vi at vide, at der styr på det. Men samtidig får jeg henvendelser og klager fra borgere. Det harmonerer ikke.

Susanne Nordbjerg Bach medgiver, at der er kommet flere sygeplejersker i hjemmesygeplejen. Men antallet er ikke nødvendigvis det afgørende:

– Det er rigtigt, at der er ansat tre sygeplejersker og seks social- og sundhedsassistenter. Men det handler altså ikke kun om flere hænder, det handler også om de rette hænder. Og det kan godt være, Glostrup er i konkurrence med andre kommuner, men så må vi altså arbejde på at være et attraktivt sted at være ansat, og det er uden tvivl en ledelsesopgave.

De problemer hjemmeplejen i Glostrup står over for, kan derfor ifølge Susanne Nordbjerg Bach sammenfattes i tre K’er:

– Det handler om kommunikation, kultur og kompetencer, og det er altså et ledelsesansvar at sørge for, at det er til stede. De enkelte sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter yder en fantastisk indsats. Det må derfor være længere oppe, der er et problem.

Blevet orienteret

Folkebladet har spurgt Kurt Kjær fra Dansk Folkeparti, om han tidligere har set analysen om hjemmesygeplejen.

Han fortæller, at han som udvalgsmedlem får en lang række papirer, som det kan være svært at huske fra hinanden. Men han husker, at han i juni måned deltog i et udvalgsmøde, hvor analysen ifølge ham blev grundigt gennemgået, og i den forbindelse kan han godt have set rapporten

Og så tilføjer Kurt Kjær:

– Det er et væsentlig område for Dansk Folkeparti, så vi holder nøje øje med sagen. Blandt har vi jo sammen med Venstre sørget for, at der er kommet flere varme hænder på området.

Den rigtige måde

Lars Thomsen fra Venstre er formand for udvalget. Folkebladet har flere gange forgæves forsøgt at få fat i Lars Thomsen for at få en kommentar til påstanden om, at udvalget ikke har set analysen. Ligeledes ville Folkebladet gerne vide, hvorvidt han som formand har været med til at bestille analysen.

Det er ikke lykkedes at komme i kontakt med Lars Thomsen, men i en mail til Folkebladet skriver han:

– Det er altid et spørgsmål hvad der er interne rapporter og hvad vi i udvalget skal have. Administrationen har valgt at fortælle overordnet om tiltagene og ikke fremsende de rapporter, der er produceret til intern brug. Fordelen ved denne metode er, at vi som politikere fastlægger de overordnede retningslinjer og krav, som så organisationen arbejder dagligt for at opfylde.

En beslutning, Lars Thomsen bakker op om:

– Jeg er yderst tilfreds med både de ledende medarbejdere og ikke mindst de medarbejdere, der møder vores borgere i deres hjem eller på ældrecentrene.

Folkebladet er langsom

Desuden skriver Lars Thomsen i mailen, at der intet er skjult i processen, ligesom han beskylder Folkebladet for alt for sent at interessere sig for sagen:

– Konsulentfirmaet var i udvalget i sommeren 2016 for at fortælle om den kompetenceudvikling, der foregik, og som der netop er brug for, for at møde fremtidens udfordringer. Udvalget fandt netop, at borgerne skulle have mulighed for at høre om ændringerne. Derfor indkaldte jeg på vegne af Social- og Sundhedsudvalget til borgermøde i efteråret 2016. Et borgermøde, hvor der desværre ikke kom så mange som håbet, blandt andet undlod Folkebladet også at komme.

Læs mere her