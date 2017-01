På besøg på den kommende skole

På grund af sin størrelse er Brøndby Strand Skole fordelt på to matrikler, og de nuværende 3. klasser skal derfor efter sommerferien over i overbygningen i Dyringparken og gå i skole.

Overgangen sker sammen med ens nuværende klasse, hvilket er med til at øge trygheden for eleverne. Alligevel arrangeres der flere aktiviteter i både skole og SFO/klub i løbet af foråret for at lette overgangen.

Første besøg var onsdag i sidste uge, hvor alle elever var inviteret til informationsaften i overbygningen sammen med deres forældre.

Sagde hej til nye lærere

På informationsaftenen var der fælles opstart i skolens aula, hvorefter børn og forældre, sammen med deres nuværende lærere, gik ud for at møde deres kommende klasselærere i 4. klasse.

Noget, der kan lade sig gøre, da skolen allerede nu har besluttet, hvilke dansk- og matematiklærere, klasserne skal have. Efter besøget i klasserne var der rundtur på skolen, hvor børn og forældre mødte lærere og nuværende elever i madkundskab, musik, håndarbejde, bibliotek, idræt, fysik osv.

For de fleste sluttede aftenen i Klubben, der ligger lige ved skolen, og alle kunne gå hjem og vente på de besøg, der venter i foråret.