Renoveret cykelbro taget i brug

Den gang- og cyklesti, der forbinder Brøndby Strand og Avedøre, og som er en del af Margueriteruten, blev genåbnet dagen før juleaften.

Der er nærmere bestemt tale om den bro, som fører Kanalstien over Fæstningskanalen i Avedøre, og som der siden august har været arbejdet på.

Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget glæder sig over, at arbejdet, der var beregnet til at vare januar ud, nu er færdigt:

– Det er dejligt at den blev hurtigere færdig, for stien er den mest direkte vej mellem Brøndby Strand og Avedøre for mange gående og cyklister.