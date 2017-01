Rockens bedstefar i Glostrup Kulturhus

Peter Domtorp havde familien og herunder et par små børnebørn med. Den mindste i barnevognen var forsynet med høreværn og sov vist fra det meste. Der var ellers skruet godt op for lydstyrken, da trioen Midnight Blues for andet år i træk gæstede Glostrup Bio. Manden med landets hurtigste fingre på guitaren havde et effektivt samarbejde med bassisten, Carsten Olsen, også kendt som Den Skaldede Kok.

I de to sæt blev der leveret en forrygende gang blues og rock, som bare ikke fås bedre i Danmark. De to har for nyligt haft 25-års jubilæum på landevejen og har spillet i små og store spillesteder over hele landet. Tredjemanden, trommeslageren Karsten Nielsen, var i høj grad med til at skabe den seje drive og den fede stemning. Den meget smilende og venlige mand blev konstant kaldt Den Sure Karsten af de to veteraner. Jo mere de mobbede ham, jo mere grinede de alle sammen.

Der blev også fortalt vilde historier fra et råt rockmiljø, hvilket stod i kontrast til, at musikerne hele tiden skålede med de henrykte tilskuere – i kildevand eller kaffe.

– De så seje ud med deres kæder, malteserkors og tatoveringer, men de er hyggelige og sjove, og det er meget sandsynligt, at de kommer igen næste år, siger Holger Pedersen fra Glostrup Kulturhus.

Året i Glostrup Kulturhus er i den grad skudt i gang. Næste koncert i Glostrup Bio er med Johnny Horsepower, der er landets bedste Johnny Cash cover band, og forude venter en perlerække af koncerter med Dissing, Dissing, Las og Dissing, dobbeltkoncert med Elvis-musik, Lasse & Mathilde og Die Herren, der er landets bedste U2-cover band.