S-borgmester skal lytte

Når der til november er kommunalvalg, vil der være omkring ti partier med masser af kandidater at vælge i mellem på stemmesedlen i Glostrup. Men i praksis kan man nok forvente, at der kun er to muligheder for en borgmester. John Engelhardt (V) har sagt han stiller op igen, og til at udfordre ham, har Socialdemokratiet valgt Lisa Ward.

Det var efter lange overvejelser, at hun endte med at stille op som borgmesterkandidat.

– Jeg er et meget grundigt menneske. Jeg tror på, at hvis man gør noget, så skal man gøre det, fordi man vil det. Så der gik faktisk meget lang tid, før jeg stillede op. Også fordi jeg synes, det er en kæmpe opgave og et kæmpe ansvar – men det er super spændende, siger hun.

Hun har for eksempel forberedt sig ved at være rundt og snakke med andre socialdemokratiske borgmestre.

– Jeg har blandt andet besøgt Ballerup, hvor borgmesteren kom fra lidt af det samme som mig. Han var skoleleder, jeg er SFO- og indskolingsleder på Vestervang, siger hun.

Det job er hun selvfølgelig nødt til at forlade, hvis hun bliver borgmester, og det har også været med i overvejelserne.

– Jeg har også et job, jeg holder rigtig meget af. Jeg brænder for børn og unge, jeg synes det er et vigtigt arbejde jeg laver. Det gør noget for familierne, at vi har et godt skolevæsen og nogle gode institutioner, siger hun.

Lytte og uddelegere

Hvis Lisa Ward kommer til at sætte sig i borgmesterstolen, er det ikke sådan, at der ligger en fast drejebog klar, med punkter, der skal gennemføres for enhver pris. Når hun skal forklare, hvad der skal ske, går ordet lytte tilgengæld meget igen.

– Vi skal lytte meget mere. Man kan lytte på mange måder. Man kan lytte og så sige, nu har jeg lyttet, eller man kan lytte og ændre. Man skal også ville skubbes på, når man lytter. Jeg tror det er vigtigt, at man ikke som politiker tror man kan alting selv, siger hun.

Som eksempel nævner hun en sag fra kommunalbestyrelsens møde i december. Her blev det diskuteret, hvordan pengene fra værdighedsmilliarden skal bruges i Glostrup. Der var enighed om at bruge pengene på varme hænder. Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten mente, at det måtte være op til den enkelte plejehjemsleder at beslutte, om pengene skulle gå til sygeplejersker eller sosu-assistenter. Venstre og Dansk Folkeparti mente, at pengene skulle øremærkes til sosu-assistenter.

– Vi skal have at vide, af dem der går på gulvet, hvad det er, vi har brug for. Det handler ikke om den ene eller den anden uddannelse, det handler om, at opgaverne skal løses på den bedst mulige måde. Vi skal lytte til, hvad det er, vi har brug for, vi skal lytte til vores medarbejdere, i stedet for bare at træffe beslutninger, siger hun.

Samarbejde bar frugt

Derudover lover Lisa Ward, at hun vil have fokus på at samarbejde i kommunalbestyrelsen, hvis hun bliver borgmester.

– Jeg vil stå i spidsen for at prøve at skabe et samarbejde, i stedet for at vi som politikere forsøger at modarbejde hinanden. Vi har forskellige holdninger, men jeg tror, at forskellighed nogle gange gør godt. Der hvor jeg arbejder i dag, har jeg jo også mange forskellige mennesker ansat, deres forskellige holdninger gør også noget godt for stedet.

Som eksempel nævner hun det brede samarbejde der ind til videre har været i kommunalbestyrelsen om bymidten.

– Jeg sagde også tak for et samarbejde i forbindelse med bymidten på seneste kommunalbestyrelsesmøde. Når jeg gjorde det, så var det fordi, det var en af de første gange, jeg har oplevet et reelt samarbejde, siger hun.

Udviklingsplanerne for bymidten er stadig relativt ukonkrete. For eksempel er der endnu ikke sat procentdel på, hvor stor en andel af nybyggeriet, der skal være almen boliger. Her taler Venstre om procentsatser på mellem ti og 20 procent, men Lisa Ward vil meget højere op.

– Det er altid svært at sætte en helt fast procentdel på, men jeg synes den procentdel, vi har i Glostrup lige nu, er fin. Det er vidst omkring 40 procent, og det synes jeg godt, vi kan fortsætte med. Jeg synes det er vigtigt, at vi har en blandet boligmasse, så der er plads til alle. Da jeg stod i centret ved plancherne den ene dag, stod der en ung familie, hvor kæresten var gravid. De kunne ikke få en større bolig, uden at flytte til Brøndby, Taastrup eller et andet sted. Det synes jeg da er ærgerligt, hvis de er glade for at bo i Glostrup. Hvorfor skal vi tvinge en lille familie til at flytte væk?, spørger hun.

Skolen i modvind

Lisa Ward er SFO- og indskolingsleder på Glostrup Skoles afdeling Vestervang. Skolen har over de seneste år haft store udfordringer, hvilket blandt andet har ført til at en stor gruppe ansatte har forladt skolen. Også her er løsningen at lytte mere til medarbejderne.

– Jeg synes, vi gør det godt, men jeg er sikker på, at vi kan gøre det bedre. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at de sidste par år har været op ad bakke for skolen. Jeg tror, vi har glemt at lytte til vores medarbejdere. Jeg tror, vi har glemt at spørge, hvad der var vigtigt for dem. Jeg tror, at når man som lærer eller pædagog er glad og tilfreds med det man laver, og man føler, at man kan gøre det ordentligt, så smitter det af på børnene. Når jeg sad på værkstedet som pædagog, hvis jeg havde lyst til at lave ler, og udstrålede det, så havde børnene lyst til at lave den aktivitet med mig. Men hvis jeg lignede en, der ikke gad det, eller syntes det var super svært, så blev det også svært. Jeg tror at inspiration og motivation gør rigtig meget.

Ifølge hende er det vigtigt, at forældre trygt kan aflevere deres børn i institutionerne.

– Jeg tror meget på, at man skal se helheder i vores liv. Jeg har en del af min familie boende i Glostrup. Jeg har en datter, der har tre børn. Hvis man skal skabe en helhed, så er det vigtigt, at hun kan aflevere dem trygt og godt, for så fungerer hendes familieliv. Det er vigtigt, at hun har et godt sted, hun kan bo, der passer til familiens størrelse. Så har jeg en mor, som er 79 år. Hvis hun har et godt ældreliv, hvor hun kan komme ud og være aktiv og møde andre, så er jeg også glad, når jeg går på arbejde, siger hun.

Hjælp til de svageste

For Lisa Ward er det også vigtigt, at Glostrup Kommune gør hvad den kan, for at hjælpe de svageste, for eksempel dem, der bliver ramt af kontanthjælpsloftet.

– Vi har i Social- og Sundhedsudvalget spurgt kommunen, hvad vi kan gøre, og hvordan det rammer. Jeg tænker, vi er nødt til at kigge rundt og se hvad andre kommuner gør. Man behøver ikke opfinde det hele selv, man må godt blive inspireret af andre, siger hun.

Kontanthjælpsloftet er vedtaget på Christiansborg og det er derfor begrænset, hvad den enkelte kommune kan gøre, men hvis man kan gøre noget, så skal kommunen hjælpe, lyder budskabet.

– Der er nogle regler og rammer for, hvad vi må gøre. Jeg synes, at det er vigtigt, at hvis vi har nogle borgere, der bliver ramt, at vi så gør alt hvad vi kan som kommune for at støtte op og hjælpe indenfor rammerne.