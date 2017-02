Skolemad til alle

Før jul var Vagn Kjær-Hansen fra Socialistisk Folkeparti og Allan Runager og Tom Bech Frederiksen fra Dansk Folkeparti på tur til Eskildstrup Skole på Falster.

Det var de, fordi de gerne ville se den madordning, som Guldborgsund Kommune samme med blandt andet nabokommunen Lolland, Region Sjælland og fødevareBanken har indført.

En ordning, der går ud på, at fødevareBanken, en non-profit organisation, der bekæmper madspild og madfattigdom i Danmark, leverer gratis overskudsmad, som skolerne, inden skoledagen begynder, serverer for børnene.

Med det formål, som det hedder i en projektansøgning, at ”morgenmadsordningen på kort sigt vil skabe forudsætninger for en god og lærerig skoledag for eleverne.”

Og på længere sigt vil udnytte at ”videnskabelige undersøgelser viser, at morgenmad er fremmende for blandt andet koncentration, præstationevne og fremmøde til undervisning.”

Samt føre til: ”at det sociale fællesskab, som skabes omkring morgenmaden, vil have en positiv effekt på elevernes trivsel.”

En idé, der er så god, at de to partier i fællesskab tænker, at man burde indføre noget lignende i Brøndby, fortæller Vagn Kjær-Hansen:

– Vi synes, det kunne være værd at undersøge, om det kunne være en idé i Brøndby.

Selvom de to partier er lun på idéen, understreger Allan Runager, at det indtil videre er en idé, som andre gerne må byde ind på:

– Der er flere positive aspekter ved sådan en ordning, men vi tænker det i første omgang som en forsøgsordning, så vi kan se, hvordan det fungerer.

Ideelt set anderledes

Formålet med en lignende madordning i Brøndby har ifølge Allan Runager et dobbeltsigte:

– Hvis eleverne ikke har fået noget mad, når de kommer i skole, så lærer de ikke så godt. Så forhåbentligt vil man på længere sigt kunne styrke børnenes indlæringsevne og dermed hæve karaktergennemsnittet. Hertil kommer så det sociale i sådan en ordning, som bestemt også er vigtig.

Allan Runager og Vagn Kjær-Hansen er godt klar over, hvad det oplagte modargument er, siger Vagn Kjær-Hansen:

– Der er naturligvis nogle, der vil tænke, at det er forældrenes ansvar, at børnene får mad, inden de kommer i skole. Det er jeg sådan set ikke uenig i. Omvendt er det skolens opgave at lære eleverne noget. Det er meget sværere, hvis eleverne er sultne og bare tænker på mad. På den måde giver det god mening, at skolen sørger for noget at spise til dem, der ikke har fået morgenmad hjemme. Simpelthen for at gavne indlæringen.

Måske først i Stranden

Den mad, skolerne på Lolland og Falster deler ud til eleverne, stammer fra fødevareBanken, der indsamler overskudmad fra fødevarebranchen og blandt andet deler det ud til organisationer, der arbejder med socialt udsatte.

Selvom man derved kan få tanken, at eleverne i Brøndby således skal tilbydes mad, der er for gammelt, er det dog ikke tilfældet, siger Vagn Kjær-Hansen:

– Den mad, vi så, var ikke for gammel. Der var mange forskellige former for madvarer, og for eksempel kunne det være, at emballagen var gået i stykker.

Hvor mange skolebørn, der evt. skal nyde godt af et sådant tilbud, er stadig uklart, siger Allan Runager:

– Vi må se, hvad de andre partier siger. Det kan være, det skal være alle skolerne i Brøndby, men det kan også være, vi skal prøve midlertidigt på den største skole i Brøndby, nemlig Brøndby Strand Skole.

Mad en mærkesag

At det netop er Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti, der foreslår, at børnene i Brøndby fremover skal tilbydes mad i forbindelse med skoledagen, er ikke til­fældigt.

Faktisk er det et gammelt valgløfte fra Dansk Folkeparti, fortæller Allan Runager:

– I forbindelse med kommunalvalget i 2013 foreslog vi, at man arbejdede på at tilbyde eleverne en portion varm mad midt på dagen. Det kunne ikke lade sig gøre. Det her er ikke det samme, men er et forsøg på at se på det på den ny måde.

Ligeledes er mad en mærkesag for Socialistisk Folkeparti, fortæller Vagn Kjær-Hansen:

– SF har i flere kommuner foreslået, at børnene får tilbud mad, så det her forslag passer fint i det.

Lad os se på det

Selvom de to partier endnu ikke er klar over, hvad de øvrige partier i Brøndby siger til forslaget, så er de sikre på, at forslaget vil vinde opbakning hos byens skolebørn, fortæller Vagn Kjær-Hansen:

– Forrige år var vinderforslaget på Ungdomsdemokratidagen et forslag om en madordning på skolerne. Så det er da noget, de unge selv har fokus på.

Dermed bør der være bred opbakning til at se nærmere på idéen, mener Allan Runager:

– Lad os nu få forvaltningen til at regne på, hvad det koster. Der har tidligere været nogle store beløb fremme, men det her er en mindre model, og så er maden fra fødevareBanken jo gratis.