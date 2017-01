Skorstensjubilæum

Den markante fjernvarmeskorsten på Sdr. Ringvej i Brøndby kunne sidste år fejre 50 års jubilæum.

Skorstenen er 125 m høj og otte m i diameter ved foden. Den blev oprindelig opført for at bortlede røg fra såvel fjernvarmecentral som det daværende sammenbyggede affaldsforbrændingsanlæg.

Da affaldsforbrændingsanlægget på grund af skærpede miljøkrav blev nedlagt, overvejede man at rive skorstenen ned til fordel for en lavere fjernvarmeskorsten. Men det besluttet at bevare den høje skorsten.

Kunstneren Bjørn Rødding fik til opgave at transformere skorstenen til et lokalt vartegn. Hans forslag var at anvende hvid og forskellige blå farvenuancer med en enkel rød vinkel på den nederste del af skorstenen.

Det blå og hvide motiv skulle være en harmonisk forgrund til en dansk, blå sommerhimmel med store hvide skyer. Skorstenen i Brøndbyvester var den første udsmykkede fjernvarmeskorsten i Danmark, og blev foregangsbillede for en række andre danske skorstene dekoreret af Bjørn Rødding i eksempelvis Greve, Solrød og Roskilde, samt husgavle i København.