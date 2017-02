Slinger i volleyvalsen

Søndag den 22. januar spillede Brøndbys volleykvinder mod rivalerne fra Holte. Da de to hold med afstand er landets bedste volleyhold, har kampene hver gang stor betydning. Fordi en sejr betyder et mentalt boost. Men også fordi en sejr ofte er lig med et nyt mesterskab eller en førsteplads i turneringen.

Kampen den 22. januar var ingen undtagelse fra dette. For Brøndby og Holte stod nemlig overfor hinanden i finalen i NEVZA Club Championships, det nordiske klubmesterskab. Ligesom de to hold stod overfor hinanden i den danske pokalturnering en lille måned før. En kamp hvor Brøndby, som det har været tilfældet de seneste mange gange, trak sig sejrrigt ud af.

Men denne søndag skete der noget. For ikke alene vandt Holte over Brøndby. Det skete også så overbevisende, at det gjorde ondt længe efter. Og hvad værre var, blot fem dage senere gentog scenariet sig, da Holte i volleyligaen igen vandt over Brøndby.

En kamp, hvor Brøndby ganske vist spillede bedre end i finalen ved NEVZA Club Championships, men altså alligevel tabte til rivalerne.

Det påvirker holdet

Eva Bang er anfører for Brøndbys volleykvinder. Hun medgiver, at holdet befinder sig i en uvant situation og mener, årsagen skyldes, at der er blevet rystet op i holdets sammensætning:

– I julepausen mistede vi Deme Morales, der fik chancen for at skifte til en topklub i Puerto Rico, og det kan vi mærke. Vi mangler naturligvis hendes evner, men med hendes skifte er der også sket et opbrud i truppen. Det er som om, at rollerne skal fordeles på ny. En spillerafgang, der har påvirket holdet så meget, siger Eva Bang, at det på sin vis er som at skulle begynde forfra:

– På en måde befinder vi os nu i en opbygningsfase, hvor det gælder om at finde tilbage til det niveau, vi ved, vi har.

Selvom Holte ifølge Eva Bang er et godt hold, så skyldes magtforskydningen mellem de to hold ligeså meget, det der sker i Brøndby, som at Holte har fundet et ekstra gear:

– Vi har mødt et andet godt hold, helt sikkert. Men jeg føler mere, det er os, der er gået tilbage end dem, der er gået frem, og det frustrerende i finalekampen var, at vi sådan set godt vidste, hvad der skulle til, men ikke kunne få det til at fungere.

Når det

Med nederlaget i NEVZA Club Championships til Holte, har Brøndby og Holte hver taget et mesterskab i år. Alligevel mener Eva Bang, at Brøndby stadig kan nå at tage mesterskabet:

– Vi har en måneds tid til at komme tilbage til vores niveau. Der er en måned til finalen i turneringen, og hvis vi arbejder hårdt, tror jeg, vi har en chance for at vinde.

Sejr søndag

Søndag den 29. var Brøndby tilbage i vindersporet. Her blev det til en overbevisende 3-0 sejr over Team Køge.

Brøndbys næste kamp er lørdag d. 4. februar, hvor Amager VK besøger Stadionhal 1, i en kamp der tæller med i både Volleyligaen og Øresundsligaen.