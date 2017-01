Stor gymnastikdag i vente

Søndag den 5. februar afvikler Vallensbæk Gymnastik for 33. gang Vestegnens Gymnastikdag.

Arrangementet begynder med fælles indmarch kl. 09.00 og forventes afsluttet kl. ca. 16.30.

Omkring 1000 gymnaster og trænere deltager på dagen, og arrangørerne håber på, at over 2000 tilskuere vil have rundet Idrætscentret, inden arrangementet er forbi.