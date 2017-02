Store fremtidsplaner for Glostrup Fritidscenter

Det 35 år gamle Glostrup Fritidscenter kan ændre markant udseende over de kommende 10 til 15 år. Der er i budgettet for 2017 sat 1,5 millioner kroner af til at udvikle et scenarie for, hvordan centret kan udvikles i fremtiden. Og der er store forandringer på vej. Der var to forskellige scenarier i spil. Det ene bevarede en del mødelokaler i centret, det andet ville til gengæld give plads til træningscentret. Det var en enig kommunalbestyrelse, der på mødet i januar valgte det sidste scenarie.

Leg i svømmehallen

Den største nyhed i svømmehallen er en udvidelse, hvor caféen og indgangen ligger i dag. Indgangen skal flyttes til den sydlige ende af fritidscentret, og caféens køkken er alligevel ved at være slidt, så det giver god mening at flytte den i løbet af de kommende år. Her er det planen, at der skal være to legebassiner, et til de mindre børn og et til de større børn.

– Glostrup svømmehal skal være en svømmehal, der ikke bare tiltrækker kommunens borgere, men også et sted der tilbyder ’det ekstra’, man kører til fra de omkringliggende kommuner, står der i beskrivelsen af fremtiden for fritidscentret.

Med de nye legebassiner bevares svømmeklubbens og motionisternes mulighed for at dyrke svømning i 25 meter bassinet.

Nye udearealer

Der skal også ske nye ting på området syd for fritidscentret. Her ligger i dag en stor parkeringsplads, en gokartbane og på den anden side af tilkørslen til Søndre Ringvej ligger der en park, der ikke bliver brugt særlig meget. Hele det område skal også opgraderes.

Parkeringspladsen flyttes, så den ligger langs med Eriksvej. På det område, hvor parkeringspladsen ligger i dag, skal der etableres en ny indgang til fritidscentret og et street-miljø, hvor man kan stå på skateboard, rulleskøjter eller løbehjul.

Syd for dette skal der være en soppesø og en stor åben græsplæne, der kan bruges til boldspil og andre friluftsaktiviteter. På tegningerne er Christiansvej også ført igennem til Sydvestvej og der er en tunnel under Christiansvej og tilkørslen til Søndre Ringvej over til det, der i dag er en lille tom park.

Her skal der i fremtiden være en streetbasketbane med en trappe op ad skråningen til Søndre Ringvej, hvor letbanen også kommer til at køre.

Træningscenter flytter

I området, der ligger til venstre, når man går ind i fritidscentret, skal der også ske store forandringer. Her er der i dag mødelokaler, træningslokaler og musikskole.

Musikskolen får lov at blive liggende, men der skal findes et andet sted til mødelokalerne. Den største nyhed er, at træningscentret, der i dag ligger på Sydvestvej, flytter ind i fritidscentret. Det giver et bedre sammenspil med det nye varmtvandsbassin og giver mulighed for, at dem der går til genoptræning får en bedre introduktion til kommunens øvrige tilbud, så de nemmere kan fortsætte med at være aktive, når genoptræningen er færdig.

Pengene mangler

Mens der er penge til at udarbejde en plan for, hvordan fritidscentret skal udvikles, er der ikke sat penge af til at lave udbygningen. De skal først findes i budgetforhandlingerne i de kommende år.

– Jeg vil se frem til projektet og håbe, at vi i budgettet for 2018 og frem kan finde penge til en fornyelse af fritidscentret, siger Pia Dahlin (DF), formand for Kulturudvalget.

I beskrivelsen af projektet er der også lagt op til, at det kan opdeles i etaper og gennemføres over længere tid, efterhånden som der bliver penge til det.

– Økonomien er sådan, at det ikke nødvendigvis skal etableres på en gang, men kan etableres hen over tid og i forskellige etaper, siger Freddie Rose (S).