Stort Kol-stævne i Brøndby

Lørdag blev der sunget igennem i Kulturhuset Brønden.

For KOL-foreningen i Brøndby havde nemlig sat KOL-kor fra Greve, København, Hillerød, Kalundborg og Odsherred stævne til en dag i sagens tegn.

Og det var en god dag, fortæller Torben Pøhler, der synger i KOL-koret i Brøndby:

– Der var 110 deltagere, og alle var begejstrede.

De sange, der blev sunget lørdag, var alle blevet øvet i forvejen, og da korene så mødtes, var det et festligt syn, fortæller Torben Pøhler:

– Nogle af sangerne har jo iltapparater, og det så fantastisk ud, da vi alle stod på scenen, og nogle altså med iltapparater.

KOL-koret i Brøndby mødes jævnligt for at styrke vejrtrækningen i forbindelse med KOL-sygdommen, og en dag som den i lørdags, giver lyst til mere, fortæller Torben Pøhler:

– Det gik så godt, så vi er glade som arrangører, og så var det skønt for os alle at være med til, så jeg håber, flere har lyst til at være med fremover.