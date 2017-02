Træer sat i depot

Når man færdes i det sydlige Vallensbæk, kan man tydeligt se det arbejdet med at indsnævre og omlægge Vallensbæk Torvevej og Strandesplanaden.

Træerne på Strandesplanaden står i vejen for det nye vejforløb, og derfor skal de væk. Ved at flytte træerne i depot og plante dem igen, når vejomlægningen er slut, tages der hensyn til både klima og økonomi.

Ældre træer har nemlig en større krone end nye træer og kan derfor optage mere vand og mere CO2 end små nye træer, og fælder man de store træer, skal der desuden købes og plantes nye, når vejarbejdet er overstået.