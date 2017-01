Udstilling om overgange i børns liv

For tiden kan man på Brøndbyvester Bibliotek se en udstilling om bogen Stjernedrys.

Stjernedrys er skrevet af Ulla Jacobsen og Solveig Irene Tøstesen og handler om sammenhæng og helhed i børnenes institutionsliv.

Bogen henvender sig til faggrupper, som arbejder med børn op til ti års-alderen og handler om overgange fra børnehave til SFO og skole, at skabe sammenhæng i den processen at blive større og at tage udgangspunkt i kunst og kultur som arbejdsredskab for at give børnene oplevelsen af helhed og sammenhæng.

Til den 20. februar kan bogen Stjernedrys opleves på Brøndbyvester Bibliotek, Glentemosen 13, 2605 Brøndby.