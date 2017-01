Udvalgsformand tilfreds med borgermøde

Cirka 100 borgere mødte torsdag aften op til borgermøde om udviklingen i Vallensbæk Nord. Også flere lokalpolitikere havde fundet vej, og blandt dem var Sørens Mayntz (K), formand for Teknik- og Miljøudvalget. At så mange havde taget imod invitationen, glædede ham:

– Det var et utroligt godt møde, og jeg nyder dialogmøder med for eksempel borgerne og grundejerforeninger. En rigtig god måde at få en drøftelse af, hvad der rører sig i Vallensbæk Kommune af stort og småt.

Og de fremmødte brugte i den grad muligheden for at fortælle politikerne og kommunens ansatte, hvad der skulle være fokus på, siger Søren Mayntz:

– Specielt det ændrede vejforløb og projektet på Vallensbækvej gav rigtig mange gode input til både forvaltningen og politikerne, og det blev igen slået fast, at der ikke bliver bygget på det grønne areal mellem Vallensbækvej og motorvejen. Det eneste, der vil blive lavet, mens jeg sidder som formand for Teknik og Miljø, er, at der kan laves rekreative tiltag til gavn for borgerne i Vallensbæk.

Desuden blev en ny lokalplan belyst:

– Der blev ligeledes orienteret om Lokalplan 91 og muligheden for at udnytte 1. salen og oplyst om, at vi gerne så rigtig mange høringssvar, som kunne danne grundlag for en beslutning fra politisk hold. Det er jo en lokalplan foranlediget af, at nogle borgere har søgt om mulighed for at indrette 1. salen til beboelse.