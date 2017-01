Vandet fik ikke fat i Vallensbæk

Den 4. januar blev også Vallensbæk ramt af den voldsomme vandstigning i Køge Bugt. Digerne holdt, og der er ikke meldinger om skader.

Da vandet var på sit højeste, 1,5 m over normalt, var bådebroerne på havnen, Vallensbæks mest udsatte område under en stormflod, oversvømmet.

Men Dykkerklubbens klubhus, der ligger ganske let løftet over molen, holdt tørt. Vandet var 15-20 cm fra husets underside.

Digerne klarede det

Digerne, der udgør kystsikringen langs Køge Bugt, fra Hundige til Hvidovre, holdt stand. Et enkelt sted nåede vandet op på cykelstien, ved parkeringspladsen i Strandparken, hvor børnebålet opstilles til Sankt Hans, men vandet forblev alle steder på den rigtige side af digerne. Digerne er dimensioneret til at kunne klare op til 2,5 m forhøjet vandstand – der var således en god meter at give af, selv da vandet var på sit højeste.

Beredskab virkede

Dagen derpå havde Vallensbæk Kommune ikke modtaget meldinger om skader på hverken personer eller materiel. Der er ikke meldt om oversvømmelser på hverken kommunale eller private ejendomme. Der er dog meldt strømafbrydelse ved Sejlklubben.

Vallensbæk Kommunes Center for Teknik har i hele varslingsperioden været i tæt kontakt med havnefogeden, Strandparken I/S, der er ansvarlig for kystsikringen og andre aktører, for at sikre mindst mulig skade ved en eventuel stormflod.

Foreningerne, der holder til på havnen, var blev opfordret til at bese og sikre deres materiel, inden vandet for alvor steg.