Vejarbejde sat i gang

Mandag gik entreprenøren i gang med arbejdet med at indsnævre Strandesplanaden og Vallensbæk Torvevej. Arbejdet forventes afsluttet i juni 2017.

Det betyder, at fortov og cykelsti på den østlige side af Vallensbæk Torvevej og den sydlige side af Strandesplanaden afspærres, og fodgængere og cyklister henvises derfor til den modsatte side, svarende til den grønne markering på billedet her ved siden af.

Kør hjemmefra i god tid

På kørebanen afspærres et spor i hver retning og hele midterrabatten for at skabe plads til entreprenørens arbejde.

I krydset Vallensbæk Torvevej/Egholmvej/Kollerupvej skal der gøres plads til en rundkørsel. Det betyder, at afspærringen dér vil være større end på resten af strækningen.

Der anlægges også en rundkørsel i krydset Vallensbæk Torvevej/Vallensbæk Strandvej/Vallensbæk Havnevej. Trafikken på Strandvejen og Havnevejen vil derfor også blive berørt.

Ændrede busruter

Busstoppestederne på Vallensbæk Torvevej vil kunne benyttes frem til udgangen af januar, hvor busrute 143 bliver ændret. I forhold til stoppestederne på Strandesplanaden ved Nøddeboparken er kommunen i dialog med Movia om en midlertig nedlæggelse, fordi vejarbejdet på den strækning er massivt.

Trafikken i det sydlige Vallensbæk vil pga. det omfattende vejarbejde komme under pres frem til juni måned. Det sker for at kunne få afsluttet de store vejomlægninger så hurtigt som muligt.