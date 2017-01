Af

E. Rasmussen

Mellemmarksvej 16

Brøndbyvester

Tænk sig, at man fra ledelsen af svømmehallen tror, man får folk til at vaske sig mere, hvis der bliver opstillet skillerum i vaskeafdelingerne.

Det er i hvert fald den begrundelse, der bliver givet for den delvise lukning af vaskeafdelingerne førstkommende mandag.

Det havde nok være en bedre ide med en fast vagt i vaskeafdelingerne. Og så kunne vagten måske rense brusere og fliser for kalk. Det er tiltrængt.

Nu bliver der da flere flader, der kan samle kalk. Der må ligge noget andet bag.