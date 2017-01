I sidste uge bad vi Vestbadet svare på et læserbrev fra en svømmer, der undrede sig over et forhold i svømmehallen.

Det var ikke nærmere beskrevet i læserbrevet, hvilken svømmehal, der var tale om, men da læserbrevsskribenten har adresse i Brøndby, gik vi ud fra, at det drejede sig om Vestbad.

Det har imidlertid efterfølgende vist sig, at det ikke var Vestbad, men svømmehallen i Glostrup, der var tale om.

Vi beklager fejlen.