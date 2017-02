Vinterferie med spræl i

Uanset om man er til elektronisk musik, dans, drama, sammenspil, streetart, film, design eller kunstmaling vil der være mulighed for at udfolde sig, når Kulturhuset Brønden i vinterferien bliver omdannet til noget, der bedst kan betegnes som en åben musik- og kulturskole.

Brøndby Kommune har nemlig modtaget støtte fra Kulturstyrelsen til gennemførslen af projektet KulturLAB, der har til formål at udbrede glæden ved kreativ og kunstnerisk udfoldelse blandt børn og unge.

Ugen skydes i gang mandag den 13. februar med en åbningskoncert med popmusikeren Jimilian, hvorefter alle workshops spreder sig over hele ugen til og med fredag den 17. februar.

Alle børn og unge mellem 6 og 18 år er velkomne, og alle aktiviteterne er gratis.

Du kan se det samlede program for ugen på www.oplevbrondby.dk eller finde KulturLAB på Facebook.