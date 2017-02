2600-Prisen gik til aktive forældre

Tirsdag i sidste uge blev 2600-Prisen uddelt igen. Denne gang kunne Anette Meier fra Arbejdernes Landsbank overrække prisen til Forældreforeningen på Nordvangskolen.

Det var Birgit Henriksen, afdelingsskoleleder på Nordvang, der havde indstillet foreningen til prisen. Hun mente, at foreningen og især de frivillige, der arbejder for foreningen, havde fortjent prisen.

– Nordvangskolens Forældreforening gør et stort arbejde for at skaffe midler til ekstraordinære aktiviteter og oplevelser for eleverne på Nordvangskolen. Desuden står forældreforeningen for to arrangementer på skolen. Gamle elevers aften og påskebanko. Arrangementer, der medvirker til sammenhold og fællesskab omkring skolen, skriver hun i indstillingen.

Den økonomiske støtte, som foreningen uddeler går blandt andet til lejrskoler, teaterture, hytteture, legeudstyr til skolen, kulturelle arrangementer og lignende.

Overraskelse

Bestyrelsen for Forældreforeningen var netop samlet til bestyrelsesmøde i sidste uge, da Anette Meier overraskede dem. Det er nemlig en tradition med 2600-Prisen, at prismodtageren ikke ved noget om prisen, før de modtager den.

2600-Prisen består ud over æren af et diplom, en buket blomster og 2.600 kroner.

Tidligere har Anette Meier haft en kæmpe check med fra Arbejdernes Landsbank, men da checks er blevet udfaset, fik prismodtagerne denne gang i stedet et stort kreditkort, og en lovning på, at pengene vil blive sat ind på modtagernes konto.

Bedre læring

Det var altså en overrasket bestyrelse, der fik prisen. Formand for bestyrelsen, Camilla Ebbesen, var selvfølgelig rigtig glad for prisen. Hun er med i arbejdet, for at give eleverne noget mere socialt liv.

– Vi gør det, for at få noget socialt på skolen, der kan give lidt ekstra krydderi i hverdagen. Det kan være lejrture for den enkelte klasse eller for hele skolen, eller det kan være sociale aktiviteter for den enkelte klasse, siger hun.

Hun mener også, at det arbejde, kan give bedre resultater på skolen.

– Hvis der er god trivsel i en klasse, så er der også god læring, siger hun.

2600-Prisen

Formålet med 2600-Prisen er at sætte fokus på og belønne gode gerninger i Glostrup, Brøndby og Vallensbæk. Hvert kvartal tildeler Arbejdernes Landsbank 2600-Prisen til de personer, der selv eller i kraft af en organisation/klub har gjort en særlig forskel for byen og/eller byens borgere.

Kender du en ildsjæl, der fortjener at blive hyldet, så send din indstilling inklusiv din begrundelse via mail til 2600prisen@al-bank.dk. Med prisen følger – foruden æren – et diplom og 2.600 kroner. Dommerkomitéen består af Anette Meier fra Arbejdernes Landsbank, Mette Hviid Togsverd fra Folkebladet og Gitte Krogsgaard fra Glostrup Kommune. Husk at prisen er en overraskelse, så lad være med at sige noget til personen, du indstiller.