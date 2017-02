50.000 kroner til rejser for Brøndbyspillere

Søndag overrakte Morten Bødskov over 50.000 kroner til Brøndbys Venner, der skal bruges på at sende unge Brøndbyspillere på ture

Søndag spillede Brøndby mod FCK i Telia Parken. Men Brøndbys fans boykottede kampen og var i stedet samlet til storskærmsarrangementer over hele Storkøbenhavn. Et af de steder, hvor Brøndbys fans var samlet, var i Socialdemokraternes gruppelokale på Christiansborg. Her havde Morten Bødskov, der selv er stor Brøndbyfan, inviteret til storskærm.

Til det arrangement var mange, der til daglig arbejder på Christiansborg og holder med Brøndby. Med var også en stor gruppe folk fra klubben. De var der, for at modtage overskuddet fra salget af bogen om Børndbys tidligere borgmester, Kjeld Rasmussen.

– Dem af jer, der har læst bogen, ved, at den ikke kun handler om Brøndby Kommunes historie, men i høj grad også om Brøndby IF’s historie, sagde Morten Bødskov.

Han har været en af initiativtagerne til at få skrevet bogen om Kjeld Rasmussen, og det har hele tiden været planen, at overskuddet fra salget af bogen skal gå til en fond, der skal give penge til unge Brøndbyspillere, der skal ud i Europa og spille fodbold, hvilket kan være en dyr fornøjelse.

Brøndbylegender

Med til arrangementet var også tre tidligere Brøndbyspillere. Nemlig Per Nielsen, Lars Olsen og Brian Jensen. De blev interviewet inden kampen af Nanna Møller Karlsen fra nyhedssiden 3point.dk, der skriver nyheder om Brøndby IF.

Her fortalte de tre legender blandt andet om tidligere kampe mod FCK og de gav deres bud på et resultat.

– Det ser fornuftigt ud, det de har arbejdet med over vinteren, så jeg siger 2-1, sagde Per Nielsen.

– Jeg håber, at Brøndby går op og presser dem højr og vinder 3-1, sagde Brian Jensen.

– Jeg har en dårlig fornemmelse, men mit tip er, at den ender 1-1, sagde Lars Olsen.

Ingen af de tre legender fik dog ret i deres bud, kampen endte nemlig 0-0.