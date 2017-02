94-årig død efter påkørsel i Glostrup

Lørdag den 11. februar klokken 13.04 blev en 94-årig mand påkørt af en bus på Banegårdspladsen i Glostrup. Manden havde angiveligt ikke set bussen, som kom kørende, og gik ud foran den, hvorfor buschaufføren ikke kunne nå at bremse. Den 94-årige mand blev hurtigt kørt til Hvidovre Hospital for behandling. Manden blev senere flyttet til et andet hospital, hvor han afgik ved døden som følge af sine kvæstelser.