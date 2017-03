Absurde anklager af en absurd politiker

Af

Youssef Idiab (S), medlem af kommunalbestyrelsen i Brøndby

Sidste uge, mens jeg var på ferie i udlandet, kunne man læse det mest absurde læserbrev i Folkebladet. MF Kenneth Bert Kristensen (DF), som er meget berygtet med sine ekstremistiske holdninger, såsom at opfordre havpatrulje til at skyde på de syriske flygtninge, som driver på åbent hav. Han forsøger sin splittelsespolitik med en stribe absurde anklager og antagelser, hvor han har ikke den mindste dokumentation for.

Jeg bebrejder faktisk Folkebladet, som jeg normalt holder af, og havde et godt samarbejde de sidste 17 år, at give plads til absurde anklager uden dokumentation, selvom MF Mattias Tesfeye (S) og jeg har bedt om dette.

Den første absurde anklage er, at jeg kun deler pro-palæstinensiske materialer på min FB side, og ja, det er mest naturligt at jeg gør det. Skal man dele materiale, pro dem der har gjort mine forældre og mig og min familie til flygtninge, så er man tosset. I hvert fald alt hvad jeg deler fra internationale, danske, engelske og israelske aviser, ellers folk ville ikke kunne læse det. Faktisk prøver jeg at bringe nuancer i debatten om Palæstina, når de meste officielle danske medier ikke gør det.

Jeg går ind for en fredelig løsning, hvor der er plads til alle, hvor jøder, kristne og muslimer kan leve side om side i en demokratisk stat, som de har gjort i flere århundrede, ingen apartheidmur, ingen besættelse og ingen krig.

Den anden mere vanvittige antagelse, at hvis man venter på den endelige rapport om, hvad der sket den 11.9.2001 , ligesom 200 millioner amerikaner gør, så man tror på konspirationsteorier, denne vanvid har jeg ikke noget til overs.

Man skal være faktisk glad og stolt, at man kunne gøre en ekstremist sur, det er jeg også.