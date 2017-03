Babyer er kommet på plejehjem

Et nyt initiativ i Vallensbæk har sendt et par babyer på plejehjem, nærmere bestemt i plejeboligerne Højstruphave.

Det nye initiativ, Besøgsbaby, går i al sin enkelthed ud på, at en forælder og en baby kommer på besøg i plejeboligerne en gang om ugen.

Det er Tine Gerson, nybagt mor til Mathilda, der har taget initiativ til nye besøgsordning, og det er en god oplevelse for alle, fortæller hun til Folkebladet:

– Det er tydeligt at se, at det skaber glæde hos beboerne, og jeg kan også høre, at de har set frem til vores besøg og talt om det i forvejen.

Vi snakker bare

Tine Gerson havde hørt om konceptet fra andre kommuner og tænkte, det skulle prøves i Vallensbæk:

– Når man er på barsel, har man jo masser af tid og så alligevel ikke. Men jeg tænkte, at det her var en overkommelig måde at gøre noget på.

Så med sin tre måneder gamle Mathilda tog Tine Gerson på besøg i Højstruphave:

– Vi sidder i grunden bare og snakker, for eksempel om, at nu er Mathilda træt eller sulten, og så kan det være, de ældre selv har nogle minder eller erfaringer, de fortæller om.

En af de andre mødre i Tine Gersons mødregruppe har også meldt sig, og Tine Gerson har netop fået en henvendelse fra yderligere en mor, der har lyst til at være med, så det nye initiativ vokser langsomt.

Tine Gerson er på barsel indtil august, men har indvilliget i, hvis arbejdet ikke bliver mere omfattende, at fortsætte som koordinator.

Besøgene foregår på Højstruphave onsdage klokken cirka 10. Har man lyst til at høre mere kan man kontakte Tine Gerson på tine.gerson@gmail.com eller telefon 2935 72 99.