Bjørn Nørgaard udstiller i Glostrup Fritidscenter

Det er lidt af et scoop, Glostrup Kunstforening har fået til at udstille i Glostrup Fritidscenter fra 4. til 29. marts. Her er det nemlig Bjørn Nørgaard, der udstiller.

– Vi er meget glade for og stolte over igen, at kunne vise værker af Bjørn Nørgaard i Glostrup Kunstforening, siger foreningens formand, Jette Skovgaard.

Bjørn Nørgaard er en dansk billedhugger, grafiker og performancekunstner. Han var elev på Eks-skolen. Han var professor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi 1985-1994. Medlem af Kulturkanonens udvalg for billedkunst.

Bjørn Nørgaard blev landskendt for en hesteslagtning, en protest mod Vietnamkrigen, på en mark ved Kirke Hyllinge i Hornsherred i forbindelse med den omstridte udstilling Tabernakel på Louisiana i 1970, men allerede i 1968 var Bjørn Nørgaard i Glostrup kunstforening første gang.

Bjørn Nørgaard har blandt meget andet udført 17 gobeliner over Danmarks historie, ophængt på Christiansborg. Gobelinerne var Dansk Industris gave til Dronning Margrethe i anledning af dennes 50 års fødselsdag.

Der er fernisering lørdag den 4. marts fra 14 til 16 med musik, hvor Bjørn Nørgaard vil være til stede.