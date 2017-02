Børn kiggede på fugle

Onsdag formiddag kunne man se en lidt særlig situation ved Herstedhøje. En tårnfalk stod næsten helt stille i luften ved at baske bagud med vingerne og bruge halen til at holde balancen.

– Den våger. Den holder øje med en mus nede på jorden, forklarede Inge Christensen, der er naturvejleder i Glostrup Kommune.

Hun arbejder på Vestskovens Naturskole ved Herstedhøje. Denne dag havde hun besøg af en 3. klasse fra Søndervangskolen, der var ude for at lære om fugle. Først havde de kigget på forskellige udstoppede fugle inde i et undervisningslokale. Her lærte børnene blandt andet at kende forskel på forskellige typer fuglenæb, og hvad de forskellige typer fuglenæb er gode til. De kiggede også på fuglenes fødder, og hvad forskellige typer fødder er gode til.

Derefter var det tid til at kigge på fugle. Naturskolen har nogle særlige kikkerter, der automatisk stiller skarpt på det, som børnene kigger på. På den måde var det nemt for børnene at se tårnfalken, der i flere minutter stod stille i luften, mens børnene skiftedes til at bruge kikkert og se på den store fugl.

Der var også masser af andre mindre fugle omkring Herstedhøje denne flotte vinterdag. På Herstedhøje fodrer de nemlig fuglene, så de kommer hele vinteren.

Det kan børnene også gøre derhjemme. De lavede nemlig deres egne fuglekugler, ud af en tør grankogle, noget fedtstof og en masse fuglefrø.

Det kan alle andre interesserede fra vestegnen også gøre. Naturcentret har nemlig åbent hele uge 8, hvor man kan komme forbi og gå en tur i de flotte omgivelser, og lave sin egen fuglekugle.