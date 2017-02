Børn skaber glæde i Æblehaven

Roea Abdllahi, 28 år, går hjemme på barsel med sin datter, der er et halvt år gammel og sønnen Yousef på to år. Og hun spilder ikke tiden.

Udover at have arrangeret legestue for andre forældre på barsel, så har hun også meldt sig som frivillig i Ældrecentret Æblehaven i Brøndby Strand.

Hver 14. dag kommer hun og børnene på besøg i hus 4 i en times tid, hvor der bor en række borgere med demens, som nyder at få besøg og at være tæt på børnene.

– Jeg har boet i Brøndby Strand et par år og tog kontakt til det nærmeste ældrecenter, som er Æblehaven, for at høre, om jeg kunne blive tilknyttet. Jeg kan godt lide, at vi i et samfund er der for hinanden og omgås på tværs af generationer. Det er vigtigt for mig, at mine børn møder andre end lige børn på deres egen alder. Det er så dejligt at se, at de ældre lyser op, når vi kommer, forklarer Roea Abdllahi.

Vil blive ved

Yousef på to år har fået pebernødder, han kører rundt i sin lille legetøjsbil, han deler rundhåndet ud af dem til beboerne og hjælper også med at puste på kaffen, så den ikke er så varm.

– Han kan godt blive genert, men samtidig nyder han opmærksomheden, og den får han meget af her, smiler Roea Abdllahi, der også har sendt seks måneder gamle Inaya rundt i favnen på de beboere, der gerne vil holde en baby.

Roea Abdllahi planlægger at blive ved med at komme i huset, også når barslen er slut, og hun skal ud og bruge sin relativt nye uddannelse som kandidat i sundhed og informatik.

Hun håber sågar, at flere hjemmegående mødre eller fædre har lyst til at mødes til rytmik i Æblehaven, så forældre og børn mødes til sang og rytmik, mens de ældre, der har lyst, kan kigge på og nyde den stemning, som børn i huset giver.

Givtigt for de ældre

– Det er fantastisk, at Roea vælger at bruge sit overskud på at være frivillig i Æblehaven. Det er meget givtigt for de ældre at kunne blive stimuleret på denne måde, at kunne følge børnenes udvikling og huske tilbage på, hvordan det var da de selv var børn eller da de selv havde små børn, nogle har ikke selv pårørende, så det giver rigtig meget, fortæller Marianne Brandt Møss, områdeleder i Æblehaven.

Hun håber, at andre mødre eller fædre med børn har lyst til at blive besøgsven i et af Æblehavens andre huse.

Har man lyst til at være frivillig eller til at mødes omkring rytmik, kan man kontakte Marianne Brandt Møss på tlf. 4328 2780 eller mms@brondby.dk.