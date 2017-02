Borgmesteren: Selvfølgelig er de danskere

Folkebladet har spurgt Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby, hvad han siger til folketingsflertallets beslutning:

– 5.208 brøndbyborgere ud af 35.516 er nu ikke længere danskere. Det har Folketinget ved Venstre, Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti besluttet i torsdags med en afstemning 55-54 (antallet af medlemmer ved afstemningen, red.).

En forkert beslutning mener Kent Max Magelund, der dog tilføjer, at der problemer i Brøndby Strand:

– Jeg er godt klar over, at vi fortsat har udfordringer i Brøndby Strand. Udfordringer med arbejdsløshed, kriminalitet og integration, som vi arbejder hårdt for løse i et tæt samarbejde mellem kommunen, boligselskaberne, politiet og frivillige. Vi har for eksempel netop underskrevet en 4-årig kontrakt om nye ambitiøse boligsociale udviklingsplaner.

Brug for rollemodeller

Helhedsplanen, som Brøndby Kommune netop har underskrevet, er ifølge Kent Max Magelund i stor grad rettet mod de unge:

– Målet er især at få de unge til at tage et ansvar, en uddannelse, tilmelde sig foreningslivet og tage ejerskab i det danske samfund.

Og her er det, siger Kent Max Magelund, altså det forkerte signal, et flertal i Folketinget sender:

– Vi ved godt, at mange af de unge står i en identitetskonflikt mellem to kulturer. Og når kræfter som for eksempel Hizb ut-Tahrir opfordrer de unge til at frasige sig demokratiet, undlade at stemme og undsige dansk kultur, så kan det blive et meget svært valg, når Folketinget vender disse unge mennesker ryggen og nu fortæller dem, at de ikke er danskere. Det skal nok hjælpe på integrationen.

De unge har i stedet brug fro noget andet:

– Vi skal som rollemodeller som politikere, politiet, lærere, pædagoger m.fl. åbne vores arme og fortælle de unge, at de skal opføre sig pænt, tale ordentligt, tale dansk, tage sig en uddannelse m.m.

På den baggrund har Kent Max Magelund ikke meget til overs for det politiske flertals beslutning:

– Så for min skyld kan Folketinget stemme for deres værdipolitik. Men for mig som borgmester i Brøndby er børn født af efterkommere selvfølgelig danskere. Uagtet hvad Folketinget har besluttet.