Cafémøde om diabetes

I sidste uge havde Diabetesforeningen i Brøndby inviteret til caféhygge i Kulturhuset Kilden.

Det er meningen, at arrangementet fremover skal finde sted en gang om måneden. Håbet er, at caféen kan blive et mødested, hvor personer, der har diabetes eller er i berøringen med sygdommen på anden vis kan mødes og udveksle erfaringer.

Foreningen håber, mange vil gøre brug af det nye tilbud.