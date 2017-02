Debat om fremtiden for fritidscentret: Der skal være plads til alle

Som tidligere omtalt i Folkebladet, så er der store planer for fremtiden for Glostrup Fritidscenter. Visse elementer er allerede besluttet. For eksempel at træningscentret, der i dag ligger på Sydvestvej, flytter ind i fritidscentret, ligesom det også ligger fast, at musikskolen bliver liggende samt at der stadig skal være svømmehal.

Men store dele af centret skal tages under kærlig behandling for så at dukke op i nye former, farver og forvandlinger skabt i tæt samarbejde med byens borgere.

Gennem tre workshops får borgere mulighed for at komme med input og kvalificere idéerne til fremtidens fritidscenter.

På baggrund af dette udvikler arkitekterne tegninger for, hvordan fremtidens fremragende Fritidscenter kunne se ud.

Den første af disse workshops blev afholdt mandag i sidste uge.

Plads til alle

Workshoppen var bygget op om en række dilemmaer. For eksempel var der et spørgsmål: Skal fremtidens fritidscenter mest være for børn og unge eller mest for voksne og ældre?

Til dette, og til flertallet af de andre spørgsmål, valgte de fremmødte at sætte et kryds lige midt i mellem de to valgmuligheder. Der skal være plads til alle i Glostrup Fritidscenter.

Man skal have fokus på de nuværende brugere, men der skal også være plads til, at nye brugergrupper kommer til.

Der skal både være store lokaler og små rum – og det skal gerne være fleksibelt, så de små rum, kan slåes sammen til større lokaler.

En del af planen er, at den nuværende parkeringsplads skal bruges til noget andet – det forslag, der er lagt frem, er et skate-område. Der er så planer om, at parkeringspladserne skal flyttes til andre dele af fritidscentrets grund.

Det var en pointe, som mange af deltagerne på workshoppen gentog – der skal mindst være det samme antal parkeringspladser.

Hører naboer og brugere

Blandet de cirka 40 deltagere i workshoppen var der både naboer, brugere af centret som svømmeklub og musikskole, et par politikere og brugerne af den lille bane til fjernstyrede racerbiler, som også er en del af planen for fremtidens udeareal.

For centerchef Bo Billenstein har det været vigtigt at involvere alle grupper i arbejdet.

– Der er mange interesser omkring fritidscentret, som vi skal kende. Men hvis vi skal forandre, så er der noget, der skal være anderledes, end det er i dag, siger han.

Han var rigtig tilfreds med denne første workshop.

– Det er gået super godt. Alle har bidraget, og man har hørt hinandens synspunkter, så man får en forståelse på kryds og tværs. Grupperne har både forholdt sig til fremtiden på et strategisk niveau og de er kommet med konkrete input og ønsker, siger han.

Ønsker 50 meter bassin

En af dem, der var med til debatmødet, var Søren Ry Nielsen, der er ansvarlig for konkurrenceafdelingen i Glostrup Svømmeklub. Han håber, at der kan blive mulighed for at udvide svømmebassinet til 50 meter.

– Vi er interesserede i mere vandtid. Vi har svært ved at få de to baner til at slå til. 50 år og 50 meter kunne jo også passe perfekt. For de små hold betyder bassinlængden ikke så meget, men for konkurrencesvømmerne betyder det meget. De fleste store stævner er jo også på 50 meter baner, siger han.

Flere forslag

Der skal afholdes to workshops mere. Til den næste workshop, der afholdes mandag den 20. marts, har arkitekterne lavet tre forskellige forslag til, hvordan fritidscentret kan udvikles. Så kan deltagerne pege på de ting i de enkelte forslag, som de kan lide, og arkitekterne kan tage forslagene med videre til sidste workshop.

Den afholdes den 25. april, og her kommer arkitekterne kun med et enkelt forslag. Til det kan deltagerne så komme med nye kommentarer, og ud fra dem vil arkitekterne så lave et endeligt forslag, som skal præsenteres for politikerne.