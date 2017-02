Debat om udviklingen i Vallensbæk Syd

For anden gang på kort tid var der inviteret til borgermøde i Vallensbæk.

Først var det udviklingen i Vallensbæk Nord, der skulle diskuteres, og i sidste uge var det så udviklingen i Vallensbæk Syd, der skulle vendes.

Igen var både borgere og politikere mødt talrigt op, og blandt deltagerne var også Søren Mayntz (K), formand for Teknik- og Miljøudvalget. Han sagde til indledning af mødet blandt andet:

– Det betyder rigtig meget, at vi kan bevæge os trygt og sikkert rundt. Derfor har vi i flere omgange haft eksterne specialister til at vurdere sikkerheden, når vi laver om på veje og stier.

Forandringer i gang

Netop trafiksikkerheden bliver der for tiden arbejdet på, da Vallensbæk Torvevej og Strandesplanaden, da vejene indsnævres fra fire til to spor. Samtidig anlægges rundkørsler i krydset ved Vallensbæk Torvevej og Kollerupvej/Egholmvej og i krydset ved Vallensbæk Strandvej.

Der bliver en såkaldt ’kiss and ride’ og skråparkering ved Egholmskolens hovedindgang. Derefter skal biler ikke længere krydse cykelsti for at parkere.

Området syd for skolen ensrettes i morgentimerne, så det bliver mere sikkert for børnene at færdes, og samtidig sikrer man bedre flow i trafikken.

Centerbyggeriet er også i fuld gang, hvor et nyt handelscentrum snart er klar. Der vil, ifølge Vallensbæk Kommune, være mere end 500 parkeringspladser.

Mellem Stationstorvet og Egholmskolen skabes der sammenhæng med ensartet beplantning, belægning og belysning.

Vejen mellem stationstorvet og skolen bliver mere trafiksikker, og også her etableres der ’kiss and ride’.

Foran Egholmskolen bliver der anlagt en amfitrappe med interaktivt lys. Der kommer mere lys ind i kælderen, hvor juniorklubben skal have lokaler. Desuden bliver der et nyt boldbur og et bakket bevægelsesområde.

Havn skal rekreere

Også Vallensbæk Havn var på dagsordenen på borgermødet:

– Min vision er, at havnen skal være rekreativt område med masser af muligheder for spændende aktiviteter. Hele havneområdet skal laves om, og der skal bygges nye moler og et fyr, sagde Henrik Rasmussen (K), borgmester således.

Kommunen har netop indgået en ny aftale med havnen, der efter planen skal gøre havnen mere attraktiv,.Ikke blot for sejlerne, men for alle Vallensbæks borgere. Det betyder, at der efter planen til sommer kommer en ny legeplads på torvet i havnen.

Grønt strøg

De friarealer, der opstår ved omlægningen af Vallensbæk Torvevej, skal bruges til et grønt strøg, der binder centrum sammen med havn og strand.

Det nye grønne strøg vil rumme både fortov, områder med vand, træer og plads til leg for børn og voksne.

Belysningen bliver lavet så den efter planen sikrer, at det bliver trygt at færdes i området, også når det er mørkt.

– Når man går på den lange strækning ned mod havnen, skal man forstyrres. Ellers bliver det kedeligt! Vi skaber en oplevelse, der er mere end bare et fortov, sagde Henrik Rasmussen.