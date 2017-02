Den rullende vinterferie kan være på vej

På seneste kommunalbestyrelsesmøde diskuterede de lokale politikere de reviderede styrelsesvedtægter for skoleområdet.

Et emne, viste debatten, der rummede nogle principielle overvejelser, ikke mindst i forhold til spørgsmålet om en fleksibel afholdelse af vinterferien.

I forhold til dette hedder det nemlig i det forslag, som har været sendt i høring, og som kommunalbestyrelsen endte med at vedtage, at ”der er mulighed for, at vinterferien kan tilrettelægges fleksibelt på den enkelte skole, efter ansøgning til Børne- og Kulturudvalget.”

Erdal Colak fra Socialdemokratiet støttede på mødet op om forslaget til nye styrelsesvægter.

Men sagde samtidig i forhold til spørgsmålet om vinterferie, at han gerne havde set, at forslaget havde været mere vidtgående:

– På Børne- og Ungeudvalgets møde med forældrebestyrelsen på Pilehaveskolen kom det frem, at man gerne vil have muligheden for at føre ferieplanlægningen helt ud til de enkelte forældre. En fast ferie i uge 8 fører nemlig til, at forældrene tager deres børn ud i uge 7 eller 9. Muligheden for, i en tre eller fire ugers periode at vælge en uges ferie, skulle føre til større fleksibilitet. Udvalget fik på mødet det indtryk, at det ville kræve mere planlægning fra ledelsens side, men at ønsket sagtens kunne imødekommes. Samtidig må kommunen gerne tilbyde undervisning i alle ugerne, hvis forældrene ikke lige har tid.

Men selvom Erdal Colak således havde håbet at se større fleksibilitet allerede nu i forhold til feriespørgsmålet, sagde han dog samtidig:

– Vi har besluttet os for at se tiden an, så vi kan se, om der overhovedet kommer en ansøgning om at flytte ferien.

Ikke føre til ingen ferie

Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti stillede sig på mødet den 25. januar tilfreds med den formulering, det var endt med i forhold til feriespørgsmålet. Men sagde samtidig:

– Jeg vil gerne understrege, at vi Dansk Folkeparti mener, det skal kræve en særdeles god ansøgning, hvis man skal indføre en rullende ferieordning, som det Pilehaveskolen har i tankerne. Skal man indføre det, skal man have en meget dybdegående fremstilling af, hvordan det skal se ud.

Desuden mente Kenneth Kristensen Berth, at en øget fleksibilitet indeholder en fare for, at nogle børn mister muligheden for at holde vinterferie:

– Det er altså ikke særlig hensigtsmæssig, hvis der er nogle forældre, der på denne baggrund vælger at sende deres børn i skole i tre uger. Børn har, ligesom voksne, brug for at få et afbræk fra deres almindelige skolegang. Det kan blive en lang periode, hvis påskeferien falder meget sent, og skolen begynder januar.

Henrik Rasmussen (K), borgmester understregede også, at den eventuel øgede fleksibilitet ikke skal bruges til, at vinterferien bliver helt afskaffet i enkelte familier:

– Jeg er helt eng i, at det her ikke må føre til, at ferien for nogle helt forsvinder. Men det er heller ikke det, jeg hører, når jeg hører tankerne fra Pilehaveskolen. Men i stedet at man skal kunne vælge mellem uge 7 eller 8. Men det er jo også derfor, at et eventuelt ønske skal igennem udvalget igen.

Den reviderede styrelsesvedtægt kan ses på kommunens hjemmeside.

Blandt de øvrige ændringer og præciseringer er bl.a. spørgsmålet om optag af elever fra andre skoledistrikter i kommunen og tidlig skolestart