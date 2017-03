Det går den rigtige vej

Da Folkebladet for en måned siden talte med anfører for Brøndbys volleykvinder, Eva Bang, var hun langt fra tilfreds. For nu at formulere det mildt.

For ikke alene havde Brøndbykvinderne tabt til rivalerne fra Holte i finalen i NEVZA Club Champion­ships. Spillet var også langt fra det sædvanlige niveau, Brøndby leverer, og det passede ikke Eva Bang.

Fredag mødte de to hold igen hinanden, i semifinalen ved finalestævnet i Øresundsligaen. Og endnu engang trak Holte sig sejrrigt ud af kampen.

Men i modsætning til sidst, var humøret hos Eva Bang denne gang godt, ja faktisk var hun lang hen ad vejen tilfreds:

– Det er klart, at vi gerne vil vinde hver gang. Men alligevel er jeg meget tilfreds med vores spil. Vi havde chancen for at vinde fjerde sæt, og så var det blevet en femsæts kamp, hvor alt kunne ske.

Er tilbage

Da Brøndby for en måned siden tabte til Holte, havde holdet netop mistet Deme Morales, en af de bærende kræfter på holdet. Noget, forklarede Eva Bang dengang, der skabte uro og usikkerhed på holdet.

Men siden er der blevet arbejdet hårdt på at komme tilbage til det tidligere niveau, siger hun:

– Vi har i den grad udviklet os i den rigtige retning. I weekenden spiller Holte mere stabilt end vi gør, og derfor ender de også med at vinde. På på flere tidspunkter i kampen, rammer vi et meget højt topniveau, så vi skal have gjort noget ved udsvinget i vores spil.

Og sker det, mener Eva Bang, at Brøndby igen kan slå Holte:

– Hvis vi kan stabilisere os, så kan vi slå Holte, der naturligvis også er et godt hold. Men med vores niveau i weekenden er jeg optimist. Vi spiller lige så godt som dem.

Håber på Holte

Lørdag spillede Brøndby bronzekamp mod Gislaved. En kamp Brøndby vandt 3-0, og som også viste, at det går i den rigtige retning, mener Eva Bang:

– For en måned siden tabte vi til Gislaved. Men lørdag vandt vi overbevisende over dem. Det er rigtig godt.

Dermed er Eva Bang også fortrøstningsfuld, når hun ser fremad mod afslutningen af volleyligaen:

– Grundspillet er slut nu. Som nummer to sidder vi over i kvartfinalen. Derfor skal vi nu træne en masse og forhåbentlig spille nogle træningskampe, inden semifinalerne venter. Semifinaler, som vi gerne skulle vinde, så vi kan møde Holte i finalen.

Dermed kunne sæsonen alligevel ende godt, siger Eva Bang:

– Vi er inde i en proces, og hvis det fortsætter på den her måde, så ender det med, at vi står overfor Holte i finalen og forhåbentlig vinder.