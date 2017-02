Det nye ridecenter tager form

Arbejdet med at lave et nyt og tidssvarende ridecenter i Brøndby har været i gang siden 2015, og enden på arbejdet nærmer sig. Der er nu rejst spær på tre af ridecenterets fire bygninger, og Brøndby Kommune forventer at holde rejsegilde den 1. marts 2017.

Det nye ridecenter opføres på grænsen til Den grønne kile i Brøndby Strand ved Ulsøparken i et område, som kommunen gerne vil udvikle til et grønt område, som borgerne kan bruge. Nybyggeriet skal afløse den tidligere rideskole, der ligger cirka to kilometer væk og som ikke længere lever op til kravene om hestehold.

Rammer og sikkerhed

Byggeriet har været i gang det sidste halve års tid. Ridecenteret får to ridehaller og vil have kapacitet til 35 heste og både udendørs og indendørs er der plads til pleje og opsadling af hestene. Den ene ridehal har tilskuerpladser på langsiden og kan også bruges til stævner. Fra cafeteriet har man udsyn over både indendørs- og udendørs ridebane.

– Jeg er rigtig glad for, at vi med byggeriet skaber gode og tidssvarende forhold for hestene og brugerne af ridecenteret. Men jeg noterer mig også med tilfredshed, at man har haft stor fokus på hensynet til naboerne og for eksempel har placeret faciliteterne og indkørslen, så det tager hensyn til det nærliggende boligområde. Jeg håber, borgerne vil bruge de grønne områder omkring ridecenteret til gå- og løbeture, for det dejlige område er for alle. Man kan blandt andet bruge stisystemet på grunden og Kløverstien, der løber langs foldene, fortæller Kent Max Magelund (S), borgmester.

Arkæologiske fund

Vejen til en ny og moderne rideskole har dog ikke været uden bump. Området, man bygger på, havde ligget urørt hen i cirka 40 år og har mest har været brugt af hundeluftere. Det viste sig derfor at være en større opgave at rydde grunden, da alt havde vokset vildt de sidste mange år. Desuden blev man lidt forsinket af fund af arkæologiske interessante ting som kulturlag fra bondestenalderen i jorden, og mindre interessante ting som cirka 1.000 ton betonrester og en olietank, der skulle væk, før arbejdet kunne fortsætte.

Ridecenteret forventes at kunne tages i brug i løbet af juni 2017. I løbet af foråret bygges bygningerne færdige, og man vil så det sidste græs, plante træer og buske, opsætte hegn og færdiggøre stier.