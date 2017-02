DF genopstiller KB-medlemmer

Allan Runager, Tom Bech Fredriksen, Henrik Rademacher og Ole Valsgaard Hansen er de fire nuværende medlemmer af kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti i Brøndby. Og hvis partiet til valget i november igen får fire mandater, bliver det sandsynligvis de samme fire, der igen skal repræsentere Dansk Folkeparti.

Partiet har nemlig valgt at opstille sine kandidater på partiliste, hvilket betyder, at stemmer på Dansk Folkeparti tildeles kandidaterne, i den rækkefølge, de står på listen.

Ud over de fire nuværende blev der også valgt fire nye kandidater, og bestyrelsen fik tilladelse til at stille flere kandidater på listen, hvis der er egnede medlemmer, der gerne vil stille op.

De fire nye kandidater er: Tanja Mejlstrup, Jan Andreasen, René Skovdal og Erik Riksted.